Силовые структуры
10:31, 26 февраля 2026

Директора ЧОП задержали после нападения на ученика в российской школе

СК: Директора ЧОП отправили под домашний арест после нападения в школе Прикамья
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Директора частного охранного предприятия (ЧОП) задержали после нападения школьника с ножом на сверстника в школе Александровска (Пермский край). Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отправил его под домашний арест.

13-летний подросток напал с ножом на сверстника утром 19 февраля. Конфликт спровоцировала игра в шутер PUBG — проигравший решил отомстить и набросился на другого ученика, ранив его в шею и туловище. На помощь пострадавшему прибежал учитель ОБЖ. Вместе с учительницей физики они скрутили вооруженного мальчика до приезда силовиков.

