Экономика
14:44, 26 февраля 2026Экономика

Российский регион урезал бюджет за счет медиков и школ

Приморский край из-за дефицита бюджета урезал расходы на медицину и образование
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Власти Приморского края урезали расходы регионального бюджета в 2026 году на три миллиарда рублей из-за серьезного дефицита. Об этом со ссылкой на информацию, озвученную на заседании краевого законодательного собрания, сообщает портал Vladivostok1.

Сэкономить удалось на шести направлениях, в том числе на медиках и образовании. Так, из списка вычеркнули выделение 105 миллионов рублей на разработку проектов капитального ремонта и закупку оборудования для медицинских учреждений. Еще 101 миллион останется в казне за счет частичного отказа от компенсации медработникам за аренду жилья.

Расходы на ремонт детских лагерей сокращены на 191,5 миллиона рублей, на оборудование школьных классов и установку систем видеонаблюдения — на 247,5 миллиона, а на субсидии для средних профессиональных учебных заведений — на 288,4 миллиона.

В социальной сфере экономия в размере 283 миллионов рублей затронула поддержку социальных учреждений и организацию ухода за пожилыми людьми. Из бюджета на культуру вычеркнули расходы в размере 166,7 миллиона рублей, а на спорт и физкультуру — более чем на 400 миллионов.

Сельское хозяйство лишилось 343,9 миллиона рублей (их хотели потратить на компенсации фермерам за покупку техники и производство продуктов для бедных), а туристическая отрасль — 457,5 миллиона.

Вместе с тем увеличены расходы на энергетику, в том числе поддержку территорий, где используют дизельные электростанции из-за отсутствия доступа к единой системе энергоснабжения. На эти цели добавят 332,3 миллиона рублей с учетом поступивших дополнительных 169,2 миллиона рублей от «Русгидро».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов признал, что из-за падения нефтегазовых доходов правительству придется немного корректировать бюджет на текущий год.

