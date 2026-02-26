Фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске появилось в сети

В сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Снимок мужчины опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

Другой личной информации о нем не приводится. Официального подтверждения пока нет.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Как сообщила прокуратура Смоленской области, в ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому.

Пропавшую почти трое суток назад девятилетнюю школьницу нашли в Смоленске 26 февраля. Девочка пошла выгуливать своего тойтерьера, однако вскоре собака вернулась без хозяйки. Соседи тогда предположили, что несовершеннолетнюю могли увезти на авто в неизвестном направлении. Предварительный осмотр показал, что с ребенком все хорошо.