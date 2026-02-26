Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:40, 26 февраля 2026Силовые структуры

Фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске появилось в сети

RT опубликовал фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

В сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Снимок мужчины опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

Другой личной информации о нем не приводится. Официального подтверждения пока нет.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Как сообщила прокуратура Смоленской области, в ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому.

Пропавшую почти трое суток назад девятилетнюю школьницу нашли в Смоленске 26 февраля. Девочка пошла выгуливать своего тойтерьера, однако вскоре собака вернулась без хозяйки. Соседи тогда предположили, что несовершеннолетнюю могли увезти на авто в неизвестном направлении. Предварительный осмотр показал, что с ребенком все хорошо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Бузова назвала идиотами одну категорию людей

    В Крыму назвали бредом слова Зеленского о Донбассе

    Раскрыто возможное наказание для похитителя школьницы в Смоленске

    В Европе заявили об опасности Макрона

    Фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске появилось в сети

    Захарова оценила планы Франции по передаче Украине ядерной бомбы

    Российская фигуристка Петросян рассказала о своих переживаниях после Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok