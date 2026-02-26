Реклама

Мир
16:06, 26 февраля 2026

Политолог оценил сценарий полномасштабной войны США с Ираном

Политолог Блохин усомнился, что Трамп начнет широкомасштабную войну в Иране
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп будет продолжать пытаться ослаблять Иран и заставлять его выйти из ядерной программы, однако вряд ли решится на широкомасштабную войну в регионе, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Сценарий полномасштабного вторжения он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что США намерены использовать возможный удар по Ирану с целью заставить Тегеран идти на уступки во время переговоров по ядерной программе.

По мнению политолога, Трамп вряд ли решится на отправку войск в Иран, так как это очень дорого и может привести к непредсказуемым результатам.

«Трамп прекрасно помнит, во сколько США обошлись войны в Афганистане и Ираке. Оценки стоимости этих войн — 7 триллионов долларов, и он, кстати, стал президентом, исходя из критики предыдущих администраций. Если менять режим, надо отправлять туда от 100 тысяч человек минимум. Поэтому, если он на что-то и осмелится, то это будет что-то ограниченное, что-то по примеру летней бомбардировки, когда американские B-2 пролетели и нанесли удары», — считает американист.

Действия, направленные против Тегерана, должны быть такими, при которых США вышли бы победителями, продемонстрировав силу, но позволили Ирану сохранить лицо, убежден собеседник издания. Если же американцы спровоцируют широкомасштабную войну, то их позиции на Ближнем Востоке могут быть сильно ослаблены, добавил он.

«О чем идет речь? Первое — Иран может нанести удары по арабским государствам, в которых размещены американские базы. Второе — Иран может блокировать Ормузский пролив, из которого проходит большая часть ближневосточной нефти, и тогда цена за баррель может вырасти в разы, а все планы Трампа по снижению цен на нефть просто рухнут. И третье — Иран может нанести удар по Израилю, а для США Израиль — это самый ближайший союзник, они в этом регионе являются гарантами безопасности, как и в других государствах, где размещены их базы», — объяснил Блохин.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Швейцарию на переговоры с представителями Ирана по ядерному досье.

