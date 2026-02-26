Уиткофф снова прилетел в Женеву

Уиткофф прилетел в Женеву на переговоры с Ираном по ядерному досье

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Швейцарию на переговоры с представителями Ирана по ядерному досье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Швейцарии.

Ожидается, что иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую — Стивен Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что в качестве возможной гарантии безопасности для Украины могло бы стать подобие статьи 5 Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.

Также депутат Алексей Чепа допускал, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США может пройти во Флориде из-за желания американского лидера.