Мир
15:33, 25 февраля 2026Мир

Уиткофф назвал возможную «очень мощную» гарантию безопасности Украины

Уиткофф допустил подобие статьи 5 НАТО как гарантии безопасности для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В качестве возможной гарантии безопасности для Украины могло бы стать подобие статьи 5 Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне. С таким утверждением выступил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе своего выступления на украинском форуме YES Meeting, запись опубликована на официальном YouTube-канале мероприятия.

«Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы [США] дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия статьи 5 Устава НАТО для Украины. И я считаю это очень и очень мощной гарантией», — отметил представитель Белого дома.

Ранее Уиткофф допустил, что новый раунд переговоров России, Украины и США пройдет в следующие десять дней. Также он похвалил российскую делегацию, отметив, что она продемонстрировала подлинную коммуникацию на трехсторонних встречах в Женеве.

