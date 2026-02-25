Реклама

05:36, 25 февраля 2026Мир

Уиткофф похвалил российскую делегацию

Уиткофф: Россия продемонстрировала подлинную коммуникацию на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что российская сторона продемонстрировала подлинную коммуникацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

По словам Уиткоффа, в ходе переговоров обсуждались военные аспекты, а также «экономическое процветание». «Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал он.

Ранее Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров РФ, Украины и США, возможно, пройдет в следующие десять дней. До этого стало известно о желании Трампа закончить украинский конфликт до 4 июля.

