Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:36, 26 февраля 2026Мир

Названы причины желания США ударить по Ирану

NYT: США намерены нанести удар по Ирану, чтобы Тегеран уступил в переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ziv Koren-Pool / Getty Images

США намерены использовать возможный удар по Ирану с целью заставить Тегеран идти на уступки во время переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«Чиновники США заявляют, что сомневаются в том, что Иран готов заключить сделку, но отмечают, что стратегия точечных ударов будет заключаться в том, чтобы заставить лидеров пойти на уступки», — говорится в публикации.

Уточняется, что ключевой целью возможного удара является уничтожение ядерных объектов Ирана. Однако потенциальный удар Вашингтона по Тегерану также носит символический смысл. По словам источника издания, удар США по Ирану позволит президенту США Дональду Трампу заявить о своей победе над старым врагом.

«Но высшие должностные лица также надеются, что это заставит Иран отказаться от программы обогащения урана, хотя некоторые действующие и бывшие чиновники сомневаются в успехе предприятия», — подчеркивают авторы сообщения.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы Соединенных Штатов. Сообщается, что удар Израиля спровоцирует ответные действия со стороны Ирана, что станет поводом для поддержки американцами удара США по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы причины желания США ударить по Ирану

    Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

    Россиянин вытащил водителя из объятой пламенем машины

    Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа

    В России станет меньше подходящих под льготную ипотеку квартир

    В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»

    Врач объяснила появление испугавшего блогеров эффекта офисных ягодиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok