Известный актер появился на красной дорожке в сандалиях

Британский актер Тэрон Эджертон появился на красной дорожке в сандалиях

Известный британский актер Тэрон Эджертон появился на красной дорожке в необычной обуви. Видео опубликовано на странице подкаста The Spill в TikTok.

Звезда фильмов Kingsman и «Рокетмен» и сериала «Черная пятница» посетил фестиваль короткометражного кино Tropfest 2026 в Сиднее, Австралия. Для мероприятия он выбрал белую рубашку, мешковатые черные брюки и коричневые сандалии бренда Birkenstock, которые надел на голые ноги.

В свою очередь, в ответ на вопрос журналистов о демонстрации обнаженных стоп, 36-летний артист ответил, что ранее привел их в порядок. «На прошлой неделе я сделал маникюр и педикюр, так что пальцы на ногах выглядят не слишком плохо», — отметил он.

В мае 2023 года фанаты обругали в сети американскую актрису Дженнифер Лоуренс за вьетнамки на Каннском кинофестивале.