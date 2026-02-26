Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 26 февраля 2026Ценности

Известный дизайнер представил кепки в виде женской груди и вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @daviddelahunty

Известный дизайнер Дэвид Делаханти показал кепки необычного дизайна и вызвал ажиотаж в сети. Снимки и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модельер опубликовал фото головных уборов в виде женской груди. В коллекции они представлены в двух оттенках, а также с пирсингом-штангой и кольцом. По словам дизайнера, предположительно, продажи кепок стартуют в следующем месяце.

Публикация набрала 98,7 тысячи лайков. Пользователи сети обсудили новинку Делаханти в комментариях: «Эти кепки просто безумны», «Я бы носил это каждый день», «Забери мои деньги», «Кепка Карди Би», «На минуту подумал, что это грецкие орехи».

Среди восторженных потенциальных покупателей оказалась британская супермодель и актриса Кара Делевинь. «Мне это нужно!» — написала она.

Ранее сообщалось, что британский бренд выпустил ко Дню святого Валентина исчезающие стринги и озадачил клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В России захотели собирать деньги за доступ к точному времени

    На Западе рассказали о находящемся на грани срыва и сломленном украинском обществе

    На Украине захотели создать свой государственный мессенджер

    Бывший президент ФИФА заявил о диктатуре в организации

    Российский подросток пострадал от выстрела из винтовки

    Российский тревел-блогер описал США словами «здесь рулит страх суда»

    Началось производство нового iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok