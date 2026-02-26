Кендалл Дженнер обнажила ягодицы для журнала

Американская модель Кендалл Дженнер в откровенных образах снялась для Vogue

Американская телезвезда и манекенщица Кендалл Дженнер в откровенных образах снялась для французской версии журнала Vogue. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 30-летняя модель позировала в надетом на голое тело фартуке бренда Miu Miu с красным узором, демонтсрируя обнаженные ягодицы. Также она примерила прозрачные красные колготки и свитер в тон, боди с глубоким фигурным вырезом и прозрачный плащ без бюстгальтера.

Автором снимков стала известный американский фотограф Ренелл Медран.

Ранее в феврале дочь популярной телеведущей Лизы Ринны, американская модель Амелия Грей Хэмлин также обнажила ягодицы для журнала.