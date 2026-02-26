Реклама

01:34, 26 февраля 2026Мир

Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с катером у берегов Кубы

Конгрессмен США Хименес: Инцидент с катером у берегов Кубы нужно расследовать
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Инцидент с катером, вторгшимся в территориальные воды Кубы и якобы открывшим стрельбу, необходимо расследовать. Об этом в социальной сети X заявил конгрессмен США Карлос Хименес.

«Властям США необходимо установить, были ли кто-либо из погибших гражданами США или законными резидентами», — указал политик. Он также призвал выяснить все детали произошедшего.

Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу. Согласно информации ведомства, жертвами перестрелки стали четыре американца, еще шесть пострадали. Позднее The New York Times со ссылкой на американского чиновника уточнила, что катер был гражданским.

