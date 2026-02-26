Реклама

Экономика
17:45, 26 февраля 2026Экономика

Курс доллара в России вырос

Центробанк повысил курс доллара до 77 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Центробанк повысил официальные курсы основных зарубежных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России установил курсы валют на пятницу, 27 февраля.

Официальный курс доллара вырос почти на 70 копеек. Стоимость американской валюты изменилась с 76,46 до 77,12 рубля.

Также пересмотрели курс евро — валюта подорожала соразмерно, с 90,32 до 91,02 рубля.

Помимо западных валют, изменилась стоимость и китайского юаня. ЦБ повысил ее на 13 копеек. Актуальные цены выросли с 11,11 до 11,24 рубля.

Эксперты Сбербанка ожидают, что курс доллара к концу текущего года вырастет до 85-90 рублей. В то же время глава банка Герман Греф уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — сказал он.

