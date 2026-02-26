Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

Лукашенко пошутил в ответ на обращение коменданта Кремля «господин президент»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил по поводу обращения «господин президент» со стороны коменданта Московского Кремля во время прибытия в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Момент с приветствием главы Белоруссии публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах комендант Кремля Сергей Удовенко поприветствовал Лукашенко, обратившись к нему «господин президент».

«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — пошутил белорусский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Государственного совета Союзного государства (СГ). Пресс-секретарь президента России отметил, что на встрече могут обсудить международные вопросы, однако повестка Совета мира, учрежденного президентом США Дональдом Трампом, не будет приоритетной.