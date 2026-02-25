Реклама

21:16, 25 февраля 2026Экономика

Мишустин рассказал о росте ВВП России

Мишустин: За три года ВВП России вырос более чем на 10 процентов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За последние три года рост ВВП России превысил 10 процентов. В 2025 году рост ВВП был на уровне 1 процента. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1 процент. За три года его рост превысил 10 процентов, что соответствует общемировому уровню», — сказал Мишустин, подчеркнув, что таких показателей удалось добиться, даже несмотря на усиление непростых внешних вызовов.

По словам главы кабмина, этому поспособствовало то, что ресурсы были сконцентрированы на приоритетах, которые определил президент Владимир Путин. В частности, новым национальным проектам обеспечили быстрый старт.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов анонсировал перевыполнение плана по приватизации.

