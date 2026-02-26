Мужчина с копьем отомстил четырехметровой змее за смерть козы

В Кении мужчина пронзил четырехметрового питона копьем

Житель деревни в Кении расправился с четырехметровым питоном, который погубил его козу. Об этом сообщает издание The Star.

Инцидент произошел в деревне Касимори в районе Комбева. Мужчина привязал в поле козу, которая ждала приплода, и вскоре услышал ее отчаянное блеяние. Он бросился на помощь и обнаружил, что к козе подполз питон, обвился вокруг нее и пытался задушить.

Мужчина сходил домой за оружием, вернулся к змее и пронзил ее копьем. Предотвратить смерть козы он уже не смог и лишь отомстил за нее. После этого мужчина положил туши козы и змеи в мешок из-под цемента и отнес к отделению полиции.

Представители властей заверили его, что он получит компенсацию за погибшее животное.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Кастер, штат Южная Дакота, 14-летний сын хозяйки фермы отомстил пуме за козу, которую та съела накануне.