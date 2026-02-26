Реклама

11:07, 26 февраля 2026Россия

На кадетов напали в Новой Москве

MK.RU: На учащихся кадетского класса напали в Щербинке в Новой Москве
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На учащихся кадетского класса напали в Щербинке в Новой Москве. Несовершеннолетних избили подростки из-за девушки. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, за несколько дней до произошедшего кадета в шутку ударила по голове одноклассница. Тот не стерпел и пнул ее в живот, не рассчитав силу. Девушка пожаловалась своему молодому человеку. Тот в переписке стал требовать от школьника извинений. Юноша отказался приносить их на камеру.

Спустя день одноклассница в компании двух друзей, один из которых как раз оказался ее бойфрендом, встретила обидчика и пятерых его одноклассников. Девушка привела компанию на улицу Почтовую, туда, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. Там школьников поджидали еще около десяти молодых людей. Завязалась драка. На кадетов набрасывались по двое и по трое, избивали и кулаками, и ногами по спине, шее и лицу. Вступила в схватку и девушка: она пыталась защитить своего возлюбленного и схватила за волосы одного из юношей.

Остановить побоище помогли пенсионерки, которые подняли шум. В травмпункте у некоторых кадетов зафиксировали сотрясение мозга и переломы. Их семьи настаивают на возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что десятки подростков в балаклавах начали без причин нападать на жителей подмосковных Мытищ.

