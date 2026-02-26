Foreign Affairs: Украина не может скрыть того факта, что она проигрывает

Украина терпит поражение в конфликте с Россией, потому что ставит перед военным командованием нереалистичные цели вернуть утраченные территории. Об этом сообщается в материале газеты The Foreign Affairs под заголовком «Украина проигрывает».

«Большие ресурсы и население России означают, что Москва может продолжать борьбу еще долгие годы», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, Киев «не может скрыть того факта, что он проигрывает».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами подтвердил заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным высказал тому желание вернуть Украине Крым.