04:14, 26 февраля 2026

На Западе раскритиковали европейцев и британцев за провал урегулирования на Украине

Профессор Бекки: Европейцы и британцы мешают урегулированию на Украине
Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X раскритиковал европейцев и британцев за провал мирного урегулирования на Украине.

По его словам, любые попытки достичь мира с Россией оказались бесплодными, и хотя в этом винят президента РФ Владимира Путина, на самом деле урегулированию мешают лидеры Евросоюза и Лондон.

«Они не могут признать свой провал и продолжающуюся растрату государственных средств, из-за чего будут продолжать конфликт до победного конца. Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят», — написал Бекки.

Он заключил, что никакого соглашения по Украине не будет без постановки под вопрос территориальной целостности республики.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. «Зеленский выразил надежду, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», — говорится в публикации.

