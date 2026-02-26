На Западе рассказали о находящемся на грани срыва и сломленном украинском обществе

RS: Украинское общество сломлено и находится на грани срыва из-за конфликта

Западное издание Responsible Statecraft рассказало, что украинское общество сломлено и находится на грани срыва из-за конфликта, который перевалил за четырехлетнюю отметку.

Авторы публикации напомнили слова президента Владимира Зеленского о том, что его народ при необходимости готов сражаться дальше, однако задались вопросом, как долго это может продолжаться.

По словам журналистов, настроения на Украине мрачные, общество «отчаянно жаждет развязки» и находится на грани срыва. При этом в долгосрочной перспективе шансы складываются в пользу Москвы: у нее больше экономика и население.

Ранее военный аналитик из Британии Александр Меркурис заявил, что Киеву не удастся переломить ход конфликта, а Зеленский угрожает суверенитету республики, продолжая конфликт с Россией.

