21:49, 25 февраля 2026

В Британии указали Зеленскому на невозможность переломить ход конфликта с Россией

Меркурис: Украина не сможет переломить ход конфликта с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает суверенитету республики, продолжая конфликт с Россией. Киеву не удастся переломить ход конфликта, считает военный аналитик из Британии Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украинская сторона предпринимала самые разные тактические и стратегические попытки переломить ситуацию. Использовались все возможные меры, однако компенсировать несоизмеримо больший потенциал России так и не удалось», — указал эксперт.

Он отметил, что Украина надеется на истощение России и никакой другой стратегии или плана у Киева нет, однако сделать этого не удастся. Меркурис напомнил, что Украина в конфликте использует все свои ресурсы, в то время как Россия пока не задействовала весь свой потенциал.

Ранее Меркурис заявил, что при президентстве Зеленского Украина утратила независимость.

