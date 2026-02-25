Меркурис: Украина не сможет переломить ход конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает суверенитету республики, продолжая конфликт с Россией. Киеву не удастся переломить ход конфликта, считает военный аналитик из Британии Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украинская сторона предпринимала самые разные тактические и стратегические попытки переломить ситуацию. Использовались все возможные меры, однако компенсировать несоизмеримо больший потенциал России так и не удалось», — указал эксперт.

Он отметил, что Украина надеется на истощение России и никакой другой стратегии или плана у Киева нет, однако сделать этого не удастся. Меркурис напомнил, что Украина в конфликте использует все свои ресурсы, в то время как Россия пока не задействовала весь свой потенциал.

Ранее Меркурис заявил, что при президентстве Зеленского Украина утратила независимость.