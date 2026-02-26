Реклама

13:45, 26 февраля 2026

На Западе резко отреагировали на слова Зеленского о победе Украины

Боуз: Зеленский заявляет о победе Украины при проигрыше на всех фронтах
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х заявил, что глава Украины Владимир Зеленский игнорирует факт того, что его страна терпит катастрофу и проигрывает на всех фронтах.

«Наркофюрер заявляет о "Победе" страны 404 Украина», - написал Боуз.

Также в своем посте он обратил внимание на проблемы, к которым Зеленский привел Украину. Боуз перечислил их: 1,5 миллиона погибших, страна обанкротилась, население в крайнем упадке, полицейское государство и диктатура, миллиарды украдены

«Если это победа, то как выглядит поражение?», - спросил журналист.

Ранее Боуз написал, что западным государствам следует помнить о том, что Россия не понаслышке знает, что такое война.

