РИА Новости: ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших себе звания

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери из-за офицеров, купивших себе звания и должности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«В рядах ВСУ возникают большие проблемы из-за офицеров, купивших себе звание и должность, особенно в боевых подразделениях, так как "купленные" офицеры не могут повести подразделение в бой из-за банального отсутствия теоретических знаний», — рассказали в структурах.

По словам источника, именно это является причинами неудач украинской армии на линии боевого соприкосновения. Отдельно собеседник отмечает, что такой подход приводит к провалам поставленных задач.

Ранее один из рекрутинговых центров иностранных наемников (Foreign recruitment centre, FRC) подсчитал, что в ВСУ порядка 600 иностранных наемников подписывают контракт каждый месяц. Уточняется, что большинство из них происходят из 75 разных стран.

