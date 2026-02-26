Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 26 февраля 2026Из жизни

Отец попытался спасти дочь от эвтаназии и проиграл в суде

В Испании суд отклонил иск отца, который попытался спасти дочь от эвтаназии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Конституционный суд Испании отклонил иск отца 25-летней девушки, который спасти жизнь дочери, получившей разрешение на эвтаназию. Об этом сообщает Reuters.

Девушка, чье имя не называют, долгие годы безуспешно пыталась расстаться с жизнью. После последней попытки она получила серьезные физические травмы. Больше трех лет она жила с параличом нижних конечностей и хронической болью. При этом испанка страдает от психологических проблем, включая депрессию.

В 2024 году она получила разрешение специализированной комиссии Каталонии на добровольный уход из жизни. Однако ее отец блокировал процедуру и обратился во все судебные инстанции. При поддержке консервативной организации «Христианские юристы» он настаивал в суде, что из-за психического недуга дочь неспособна принять осознанное решение. В медицинских заключениях при этом значилось, что пациентка испытывает невыносимые хронические боли без перспективы улучшения.

Материалы по теме:
Недетский бизнес. Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
Недетский бизнес.Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
16 марта 2022
«У тебя есть близнец!» Как разлученные в детстве тройняшки нашли друг друга и узнали о жестоком эксперименте над собой
«У тебя есть близнец!»Как разлученные в детстве тройняшки нашли друг друга и узнали о жестоком эксперименте над собой
3 сентября 2022

Высшая судебная инстанция страны не нашла нарушений прав человека в деле, разрешив проведение эвтаназии. Адвокаты отца пообещали обратиться в Европейский суд по правам человека.

Закон об эвтаназии действует в Испании с 2021 года. За 2024 год им воспользовались 426 человек, несмотря на многолетнее сопротивление консервативных партий и католической церкви.

Ранее сообщалось, что молодая женщина из Нидерландов решилась на эвтаназию, но передумала. Это произошло за секунды до смертельной инъекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судно под американским флагом вошло в территориальные воды Кубы, в ответ пограничники открыли огонь. Что известно о происшествии?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Задержанные с катера признались в террористических намерениях

    В США назвали одно событие концом президентства Трампа

    Отец попытался спасти дочь от эвтаназии и проиграл в суде

    Желающим попробовать анальную мастурбацию женщинам дали советы

    Последствия удара по объекту в Полтаве сняли на видео

    Бывший военный ВСУ рассказал о притеснении русскоязычных на Украине

    Названа единственная цель китайского «Белого императора»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok