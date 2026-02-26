Отец попытался спасти дочь от эвтаназии и проиграл в суде

В Испании суд отклонил иск отца, который попытался спасти дочь от эвтаназии

Конституционный суд Испании отклонил иск отца 25-летней девушки, который спасти жизнь дочери, получившей разрешение на эвтаназию. Об этом сообщает Reuters.

Девушка, чье имя не называют, долгие годы безуспешно пыталась расстаться с жизнью. После последней попытки она получила серьезные физические травмы. Больше трех лет она жила с параличом нижних конечностей и хронической болью. При этом испанка страдает от психологических проблем, включая депрессию.

В 2024 году она получила разрешение специализированной комиссии Каталонии на добровольный уход из жизни. Однако ее отец блокировал процедуру и обратился во все судебные инстанции. При поддержке консервативной организации «Христианские юристы» он настаивал в суде, что из-за психического недуга дочь неспособна принять осознанное решение. В медицинских заключениях при этом значилось, что пациентка испытывает невыносимые хронические боли без перспективы улучшения.

Высшая судебная инстанция страны не нашла нарушений прав человека в деле, разрешив проведение эвтаназии. Адвокаты отца пообещали обратиться в Европейский суд по правам человека.

Закон об эвтаназии действует в Испании с 2021 года. За 2024 год им воспользовались 426 человек, несмотря на многолетнее сопротивление консервативных партий и католической церкви.

