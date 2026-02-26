Пашинян рассказал о выводе российской военной базы в Армении

Пашинян: У Армении нет планов по выводу 102-й военной базы ВС России

У Еревана нет планов по выводу 102-й военной базы Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией», — заявил глава армянского кабмина.

Пашинян отмечает, что сотрудничество Еревана и Москвы базируется на налаженных экономических и политических связях.

Ранее Никол Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть Армению в логику действий против России. Он отметил, что Ереван не будет бороться или спорить с Москвой, поскольку республика ценит существующие отношения.