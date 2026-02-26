Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 26 февраля 2026Бывший СССР

Пашинян рассказал о выводе российской военной базы в Армении

Пашинян: У Армении нет планов по выводу 102-й военной базы ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

У Еревана нет планов по выводу 102-й военной базы Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией», — заявил глава армянского кабмина.

Пашинян отмечает, что сотрудничество Еревана и Москвы базируется на налаженных экономических и политических связях.

Ранее Никол Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть Армению в логику действий против России. Он отметил, что Ереван не будет бороться или спорить с Москвой, поскольку республика ценит существующие отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы уровни возможного снижения цены отсечения для нефти в России

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетики

    Покупка жилья через эскроу-счета перестала быть безопасной

    Российские компании атаковали хакеры

    Назван эффективный способ замедлить старение мозга

    Раскрыты результаты осмотра телефона загадочно пропавшей в Смоленске девятилетней девочки

    Сторожу российского центра детского творчества приписали дерзкое ограбление в Казахстане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok