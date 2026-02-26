Реклама

10:13, 26 февраля 2026Ценности

Перемены во внешности известного актера описали фразой «за пять лет постарел на 30»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christopher Khoury / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Перемены во внешности известного британского актера Тэрона Эджертона описали в сети фразой «за пять лет постарел на 30». Видео появилось в TikTok-аккаунте издания Nine.com.au.

Звезда фильмов Kingsman и «Рокетмен» и сериала «Черная пятница» посетил фестиваль короткометражного кино Tropfest 2026 в Сиднее, Австралия. Он предстал перед камерой в белой рубашке, продемонстрировав облысевшую голову.

Зрители высказались о новом имидже 36-летнего артиста в комментариях. «Что с ним случилось?», «Куда делись его волосы?», «Он что, облысел?», «Постарел не как хорошее вино», «Ему нужно на пересадку волос в Турцию», «Как он всего за пять лет постарел на 30?» — заявили они.

Ранее в феврале фанаты раскритиковали американского актера Брэда Питта из-за внешности в продолжении фильма «Однажды в… Голливуде».

