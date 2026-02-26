Поставки российского молочного продукта в США подскочили до максимума

Статслужба США: Импорт сыра из России вырос до трехлетнего максимума

В 2025 году США довели импорт российского сыра до максимума за последние три года. Эти данные статистической службы Соединенных Штатов процитировало РИА Новости.

Общая стоимость поставок оценивается в 172,1 тысячи долларов, что на девять процентов выше значений 2024 года. В декабре США импортировали данный молочный продукт всего на 6,9 тысячи долларов. Это в 3,2 раза меньше, чем в последний месяц осени прошлого года.

Больше всего сыра США в 2025 году получили из Италии, потратив на эти цели 380,3 миллиона долларов. Французский импорт оценен в 257,9 миллиона, испанский — в 126,6 миллиона, нидерландский — в 119 миллионов. Ирландия продала Соединенным Штатам сыра на 95,8 миллиона.

Ранее был опубликован прогноз о том, что США рискуют столкнуться с резким спадом поставок европейского сыра из-за тарифной политики главы Белого дома Дональда Трампа. Следствием этого станет резкий скачок цен на эту продукцию. В частности, пармезан может подорожать почти на 50 процентов.