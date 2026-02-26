Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 26 февраля 2026Силовые структуры

Появились откровенные детали о блогере Эль Капитано и его увлечении наркотиками

В Петербурге рассказали откровенные детали об осужденном блогере Эль Капитано
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Санкт-Петербурге рассказали откровенные детали об осужденном блогере Эль Капитано. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Юрий Кузнецов, известный как блогер Эль Капитан, ранее был известным тиктокером и мужем ьюти-блогерши Лизы Шатиловой. Летом 2025 года сотрудники правоохранительных органов задержали его во время проводимого стрима. При обыске в квартире был обнаружен мефедрон, таблетки с оксандролоном, блистеры и трубки для курения, что было расценено как подготовка к распространению и организации наркопритона.

Из своей квартиры он регулярно вел стримы с большим количеством откровенно одетых девушек с разными молодыми людьми. Свое жилье Кузнецов называл «станцией Перекрышкино» и не скрывал наличия дома запрещенных веществ.

До этого он с бывшей женой снимал юмористические ролики о своей жизни с миллионными просмотрами. После расставания Кузнецов взял новый псевдоним и занялся треш-стримингом.

Ранее сообщалось, что российский блогер получил 10,5 года колонии за обнаруженные у него дома наркотики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Россиянина задержали за попытку найти партнершу

    Россияне бросились брать кредиты

    Раскрыты подробности об изрезавшем бывшую возлюбленную в Москве мужчине

    Раскрыт неожиданный вред сбитого режима сна для мозга подростков

    Лавров пошутил после вопроса о новом генсеке ООН

    В Госдуме напомнили россиянам о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей

    Российский регион урезал бюджет за счет медиков и школ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok