Появились откровенные детали о блогере Эль Капитано и его увлечении наркотиками

В Петербурге рассказали откровенные детали об осужденном блогере Эль Капитано

В Санкт-Петербурге рассказали откровенные детали об осужденном блогере Эль Капитано. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Юрий Кузнецов, известный как блогер Эль Капитан, ранее был известным тиктокером и мужем ьюти-блогерши Лизы Шатиловой. Летом 2025 года сотрудники правоохранительных органов задержали его во время проводимого стрима. При обыске в квартире был обнаружен мефедрон, таблетки с оксандролоном, блистеры и трубки для курения, что было расценено как подготовка к распространению и организации наркопритона.

Из своей квартиры он регулярно вел стримы с большим количеством откровенно одетых девушек с разными молодыми людьми. Свое жилье Кузнецов называл «станцией Перекрышкино» и не скрывал наличия дома запрещенных веществ.

До этого он с бывшей женой снимал юмористические ролики о своей жизни с миллионными просмотрами. После расставания Кузнецов взял новый псевдоним и занялся треш-стримингом.

Ранее сообщалось, что российский блогер получил 10,5 года колонии за обнаруженные у него дома наркотики.