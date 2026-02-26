Появилось фото с места передачи Россией Украине тысячи тел военнослужащих

Мединский опубликовал фото с места обмена России и Украины телами военных

В сети появилось фото с места обмена России и Украины телами военных. Снимок опубликовал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram.

На кадре видно людей в белых защитных костюмах и респираторах, которые выносят мешок с телом из грузовика, где лежат еще несколько таких пакетов.

Об очередном обмене Москвы и Киева телами военнослужащих стало известно 26 февраля. По словам Мединского, процедура прошла в соотношении 1000 к 35. Таким образом, Россия передала Украине в 28,5 раза больше тел.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что такая разница в численности переданных тел говорит об огромных потерях Украины. Он подчеркнул, что подобное соотношение сохраняется уже не первый год.