Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 26 февраля 2026Россия

Появилось фото с места передачи Россией Украине тысячи тел военнослужащих

Мединский опубликовал фото с места обмена России и Украины телами военных
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Владимира Мединского

В сети появилось фото с места обмена России и Украины телами военных. Снимок опубликовал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram.

На кадре видно людей в белых защитных костюмах и респираторах, которые выносят мешок с телом из грузовика, где лежат еще несколько таких пакетов.

Об очередном обмене Москвы и Киева телами военнослужащих стало известно 26 февраля. По словам Мединского, процедура прошла в соотношении 1000 к 35. Таким образом, Россия передала Украине в 28,5 раза больше тел.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что такая разница в численности переданных тел говорит об огромных потерях Украины. Он подчеркнул, что подобное соотношение сохраняется уже не первый год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Объяснена связь походки человека и психического состояния

    В США испугались дефицита снарядов

    Появилось фото с места передачи Россией Украине тысячи тел военнослужащих

    «Коалицию желающих» назвали коалицией «выдающих желаемое за действительное»

    Названа реальная цена подмосковного особняка Стивена Сигала

    Над Ираном исчез беспилотник США

    Россия продала за рубеж рекордное количество чечевицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok