Россия
12:32, 26 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

Сенатор Джабаров: Обмен телами говорит о том, что Украина несет огромные потери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Обмен России и Украины телами военных говорит о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор заявил в беседе с «Лентой.ру». Джабаров добавил, что обмен телами очень важен в военном конфликте.

«Это память. Тела обязательно надо передавать. Но я здесь другое еще заметил: 1000 против 35. Украина говорит о наших огромных потерях. А куда тогда тела погибших дели? То есть это говорит о том, что они врут», — отметил сенатор.

Джабаров рассказал, что подобное соотношение сохраняется уже не первый год.

«Это говорит о том, что Украина несет огромные потери, но [президенту Украины Владимиру] Зеленскому все равно. Ему главное, чтобы война продолжалась, чтобы он продолжал обогащаться», — заключил он.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил об очередном обмене телами с Украиной. Он отметил, что Украине были переданы тела 1000 военных. По словам Мединского, взамен Киев передал Москве тела 35 российских бойцов. Каких-либо других подробностей обмена он не сообщил.

