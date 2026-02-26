Представитель популярного певца ответил на слух о «блатных» номерах

Шоболов: Номера на авто Сюткина не давали ему привилегии на дорогах

«Блатные» номера серии АМР, которые якобы были установлены на автомобиль артиста Валерия Сюткина, не давали никаких привилегий на дороге. Об этом в беседе с 360.ru заявил представитель певца Александр Шоболов. Так он отреагировал на сообщения о том, что музыкант отказался их сдавать из-за привилегий на дорогах.

«Валерий вообще слышит об этом в первый раз. Его премировали этими номерами, долгое время ими пользовался, но они никаких привилегий не дают», — рассказал представитель артиста.

Шоболов уточнил, что сейчас певец поменял автомобиль, поэтому регистрационные знаки находятся на другом авто.

Ранее появилась информация о том, что Сюткин отказался сдавать «блатные» номера серии АМР со своего Mercedes-Benz S450. Певец якобы не готов отказаться от привилегий на дорогах, несмотря на кампанию по изъятию номерных знаков.