Представитель популярного певца ответил на слух о «блатных» номерах

«Блатные» номера серии АМР, которые якобы были установлены на автомобиль артиста Валерия Сюткина, не давали никаких привилегий на дороге. Об этом в беседе с 360.ru заявил представитель певца Александр Шоболов. Так он отреагировал на сообщения о том, что музыкант отказался их сдавать из-за привилегий на дорогах.
«Валерий вообще слышит об этом в первый раз. Его премировали этими номерами, долгое время ими пользовался, но они никаких привилегий не дают», — рассказал представитель артиста.
Шоболов уточнил, что сейчас певец поменял автомобиль, поэтому регистрационные знаки находятся на другом авто.
Ранее появилась информация о том, что Сюткин отказался сдавать «блатные» номера серии АМР со своего Mercedes-Benz S450. Певец якобы не готов отказаться от привилегий на дорогах, несмотря на кампанию по изъятию номерных знаков.