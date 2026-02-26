Реклама

16:02, 26 февраля 2026

Прохожий сорвал парик с прославляющего мужественность блогера и уличил его во лжи

Екатерина Ештокина

Кадр: @androgenic

В сети разозлились на австралийского контент-мейкера, прославляющего собственную мужественность, у которого прохожий сорвал парик. На ролик, опубликованный в соцсети X, обратило внимание издание The New York Post.

На размещенных кадрах 24-летний блогер с никнеймом _androgenic, постоянно улучшающий внешность, записывал новый ролик и подходил к людям на улице. При этом он был одет в черную майку и бейсболку с торчащими из-под нее вьющимися волосами. В то же время незнакомец подошел к инфлюэнсеру, сбросив с него головной убор, вместе с которым слетели накладные волосы.

В результате юзер предстал с почти полностью лысой головой и редеющей линией роста волос. Блогер ринулся вдогонку прохожему, прежде чем видео закончилось. Пользователи сети возмутились блогером и назвали его мошенником, уличив во лжи. Ролик стал вирусным, набрав 12 миллионов просмотров.

«По крайней мере, Вуди [персонаж мульфильма "История игрушек"] смирился со своей лысиной», «Он был лысым, парик сорван, линия роста волос разрушена, полное разоблачение мошенника. Аура испарилась за секунды. Провал поколения, после этого пути назад нет», «Из этого действительно нет выхода…», — написали они.

В свою очередь сам герой ролика в новой публикации заявил, что не скрывал свой настоящий внешний вид. «Не знаю, понимают ли люди, что я буквально два месяца публично заваливал зрителей видео, где я лысый, и буквально несколько дней назад я публично выкладывал видео, где я в парике. Но я рад, что это стало вирусным. Это довольно безумно», — высказался он.

В феврале модель, которая поборола рак, вынудили снять парик в аэропорту и довели до слез. Тайскую модель Джиын Ю на прохождении дополнительного этапа безопасности на паспортном контроле ошеломили такой просьбой.

