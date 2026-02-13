Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:40, 13 февраля 2026Ценности

Поборовшую рак модель вынудили снять парик в аэропорту и довели до слез

Екатерина Ештокина

Фото: @yoojiuen

Тайскую модель Джиын Ю, которая поборола рак, сотрудники службы безопасности аэропорта вынудили снять парик и довели до слез. Интервью с девушкой публикует People.

24-летняя манекенщица, проживающая в Южной Корее последние шесть лет и вылечившаяся в прошлом году от рака, летела в аэропорт Инчхон в Сеуле. При этом она надела искусственные волосы, поскольку она самостоятельно побрила голову через три недели после начала химиотерапии.

По словам девушки, на прохождении дополнительного этапа безопасности на паспортном контроле ее ошеломили просьбой снять парик. Так, сотрудник иммиграционной службы попытался опознать ее, сначала попросив снять шляпу, а затем убрав волосы с лица.

Когда Ю слегка сдвинула накладные пряди, показав лысину и объяснив причину такого внешнего вида. Однако ей сказали полностью убрать парик в соответствии с протоколом.

Услышав, что я прошла курс химиотерапии, он [сотрудник аэропорта] тихонько усмехнулся. Тогда я ушла, чувствуя себя ужасно униженной. Все произошло так быстро, что я не успела все осмыслить. Поэтому мне потребовался час или два, чтобы прийти в себя, когда я добралась до дома

Джиын Ютайская модель

Уточняется, что в правилах аэропорта Инчхон нет информации о необходимости снятия париков при прохождении паспортного контроля. При этом представители аэропорта данный инцидент пока не прокомментировали.

В результате Ю сняла ролик, в котором предстала без парика и расплакалась на камеру. «Я не хочу винить офицера, потому что, в конце концов, он выполнял свою работу. Я пыталась представить себя на месте этого человека. Возможно, он засмеялся, потому что был шокирован, увидев, как девушка снимает парик», — заключила она.

В январе популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос. Артист Рон Фанчес признался, что во время съемок в сериале «Предатели» столкнулся с выпадением волос.

