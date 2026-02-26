Реклама

20:16, 26 февраля 2026

Раскрыт секрет треугольной вставки на свитшотах

Фэшн-блогер Алекс Ма: Треугольная вставка на свитшоте нужна для впитывания пота
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Freepik

Фэшн-блогер Алекс Ма из США раскрыл секрет треугольной вставки на свитшотах. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

По словам мужчины, указанную хлопковую кофту с V-образной вставкой на горловине в 1926 году представил бренд Russell Athletic. Предмет гардероба предназначался для замены шерстяной одежды игроков в американский футбол, а вставка из ткани была нужна в первую очередь для впитывания пота в области шеи и ключиц.

Кроме того, данный элемент, выполненный из эластичного материала, растягивался, позволяя спортсмену надевать свитшот, несмотря на шлем на голове. В свою очередь, в обычной жизни указанная особенность помогала защитить от деформации ворот кофты.

Однако в настоящее время многие изготовители пренебрегают функциональностью одежды и делают упомянутую треугольную деталь декоративной. «Настоящая V-образная вставка означает, что бренд подумал о конструкции, истории и качестве. Фейковая значит, что марка скопировала внешний вид, не понимая и не заботясь о том, зачем эта деталь вообще нужна. Это разница между продуманным дизайном и дешевой подделкой», — заключил Ма.

В сентябре 2022 года также было раскрыто предназначение дополнительных отверстий для шнурков на кроссовках.

