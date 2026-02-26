Россиян предупредили о скором подорожании интернета

Эксперт Анкилов: Интернет для россиян подорожает из-за роста цен на оптоволокно

Из-за роста цен на оптоволокно интернет в России подорожает. О скором росте цен предупредил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, его цитирует НСН.

С января китайские производители оптоволокна повысили цены в 2,5–4 раза. Так, в начале 2025 года километр оптоволокна G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, обходился в 16 юаней, а спустя год — уже в 40 юаней.

По словам эксперта, подорожание китайского оптоволокна добавляет российским операторам статью расходов. Поэтому цены на интернет вырастут уже в этом году.

«В моменте резких движений не будет. А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы. Грандиозных изменений для абонентов здесь не будет. Тарифы у нас повышались бы и без этой новости, потому что другие расходы растут. В итоге мы в любом случае будем видеть повышение цен, по некоторым операторам это уже произошло в начале 2026 года», — пояснил Анкилов.

В России есть собственное предприятие по производству оптического волокна — АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске. Однако после повреждения во время нескольких воздушных атак площадка не работает с весны 2025 года.