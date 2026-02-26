Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:26, 26 февраля 2026Забота о себе

Россиян со вздутием живота предупредили о риске смертельно опасного заболевания

Гастроэнтеролог Лопатина: Вздутие живота возникает при раке кишечника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Мария Лопатина заявила, что у людей со вздутием живота существует риск смертельно опасного заболевания. Такое предупреждение она сделала россиянам в интервью для YouTube-канала «Привет, доктор!».

По словам Лопатиной, вздутие живота может указывать на синдром избыточного бактериального роста, непереносимость лактозы и синдром раздраженного кишечника. Данный симптом также наблюдается при целиакии, но в этом случае он обычно появляется значительно реже, пояснила врач.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Кроме того, изредка вздутие живота возникает при раке кишечника. «Часто достаточно пациентам со вздутием мы рекомендуем колоноскопию не для того, чтобы найти что-то, поскольку, как правило, колоноскопия при вздутии нормальная, а чтобы не пропустить онкологию, потому что из тысячи человек у одного со вздутием будет онкология», — подчеркнула Лопатина.

Ранее гастроэнтеролог Меган Росси рассказала, как бороться с изжогой без лекарств. Людей с этой проблемой она призвала не есть за три часа до сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok