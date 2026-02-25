Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:36, 25 февраля 2026Забота о себе

Названы три метода борьбы с изжогой без лекарств

Гастроэнтеролог Росси посоветовала при изжоге не есть за три часа до сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Меган Росси назвала три метода борьбы с изжогой, которые помогут решить проблему без приема лекарств. Ее советы опубликовало издание Bristol Post.

Росси отметила, что у некоторых людей изжога бывает очень часто. К причинам этой проблемы она отнесла генетическую предрасположенность, физиологические проблемы, например грыжу пищеводного отверстия или нарушение взаимодействия между кишечником и мозгом.

Справиться с этой проблемой, по мнению врача, можно, если не есть за три часа до сна. «Так еда не будет на ночь оставаться в желудке и выталкивать кислоту обратно в пищевод», — объяснила она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Вторая рекомендация Росси — при частой изжоге есть небольшими порциями. Третьим важным моментом она назвала контроль работы кишечника. «Запор и вздутие живота повышают внутрибрюшное давление и значительно усугубляют рефлюкс», — предупредила она.

Гастроэнтеролог подчеркнула, если изжога или нарушения в работе кишечника становятся регулярными, нужно обязательно обратиться к врачу. По ее словам, самолечение в этих случаях опасно.

Ранее гастроэнтерологии Дэвид Сандерс объяснил причину частых позывов к опорожнению. По его словам, симптом может быть вызван дисбактериозом в тонком отделе кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    В России призвали проверить осудившего СВО и получившего гражданство рэпера Markul

    Сугробы в Москве превзошли сами себя

    Названы предпосылки для избирательного применения «Искандеров»

    Журналист из Франции раскрыл впечатления от Москвы

    Средний сын Бекхэма прошелся по подиуму на Неделе моды в Лондоне

    Бербок поразило действие США в отношении России

    Количество антироссийских санкций подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok