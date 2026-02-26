Реклама

Экономика
14:48, 26 февраля 2026Экономика

Россияне бросились брать кредиты

ЦБ: Потребительское кредитование в России выросло впервые за пять месяцев
Вячеслав Агапов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В январе 2026 года потребительское кредитование в России выросло впервые за пять месяцев. О том, что граждане бросились брать займы, сообщает пресс-служба Центрального банка России (ЦБ).

По данным регулятора, впервые за долгое время кредитование выросло на 0,9 процента. Месяцем ранее объемы рынка снизились на 0,7 процента.

Изменения в отрасли объясняют существенными тратами населения в период новогодних праздников.

«Некоторые клиенты могли более активно выбирать лимиты по имеющимся кредитным картам и меньше погашать кредиты досрочно», — пояснили в регуляторе.

В январе в России выдали на 15,9 процента меньше POS-кредитов (потребительский экспресс-заем, выдаваемый сразу в торговой точке), чем в декабре. Их количество достигло 192,4 тысячи, отметили в Национальном бюро кредитных историй. В сравнении с январем прошлого года снижение оценивается в 2,3 процента. Больше всего в январе 2026 года POS-кредитов выдали в Москве (15,1 тысячи), Московской области (12,2 тысячи), Краснодарском крае (8,06 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (7,53 тысячи) и Тюменской области (6,7 тысячи).

