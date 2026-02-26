Реклама

Россияне массово отравились в стране Азии из-за нечистот в море

Россияне массово отравились во Вьетнаме
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock / Freepik

Российские туристы массово отравились во Вьетнаме из-за нечистот в море. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Соотечественники пожаловались на слив канализации в море на пляже Лонг-Бич острова Фукуок. Сообщается, что вся вода вдоль берега настолько грязная, что туристам сложно отстирать плавки и купальники после купания.

Также россияне рассказывают, что в стране Азии пытаются маскировать трубы с отходами — например, закидывают песком или прикрывают шифером. По их словам, из-за разрыва канализации пляжи закрывают, но через пару часов туристам все же разрешают заходить в воду. После купания у некоторых россиян появились симптомы отравления: рвота, слабость и жар. Кроме того, известно об обращениях в местные больницы с жалобами на непрекращающуюся рвоту.

Ранее два десятка туристов отравились в Архызе. Гости рассказали, что людям становится плохо на первый-второй день приезда.

