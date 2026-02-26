Реклама

23:20, 26 февраля 2026

Россиянка предложила губернатору купить ее дом в зоне обстрелов

Жительница предложила белгородскому губернатору Гладкову купить ее дом
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Жительница Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову купить ее дом, находящийся в зоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ранее увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко об осложнившейся обстановке из-за атак беспилотников. В ходе рабочей поездки в Грайворонский округ руководитель региона заехал к женщине, и у них состоялся сложный разговор

«Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях невозможно. Конечно, надо искать решение. Всем ветвям власти: и государственной, и муниципальной», — отметил Гладков

На прошлой неделе ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области рекордное количество боеприпасов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Под 200 ударов попали Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа.

