Наука и техника
11:56, 26 февраля 2026Наука и техника

Российские «Почтальоны» доставят ВСУ взрывные «посылки»

«Известия»: В зону СВО доставили наземные роботокомплексы «Почтальон»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) доставили российские наземные робототехнические комплексы (РТК) «Почтальон», способные переносить до 30 килограммов взрывчатки к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на разработчиков изделия — инженеров отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса — сообщает газета «Известия».

По словам заместителя командира «Буревестника» с позывным Космос, наземные РТК осуществляет доставку на позиции противника «посылок» — взрывчатых веществ общей массой до 30 килограммов или трех противотанковых мин ТМ. Космос отметил высокую проходимость, маневренность и скорость данного РТК, а также его большой запас хода.

«Габариты машины позволяют подобраться к укреплениям врага, в том числе и под защитой дымовой завесы, оставить свой смертоносный груз и совершить подрыв», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Действительный член Академии военных наук, сенатор Совета Федерации Игорь Мурог счел появление подобных РТК переходом к сражениям нового поколения.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские наземные РТК в зоне СВО могут перевозить до 200 литров топлива.

Также в феврале «Известиям» в «Буревестнике» рассказали о разработке наземного РТК «Культиватор» с реактивной системой залпового огня.

