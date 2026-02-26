Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 26 февраля 2026Бывший СССР

Российские военные обнаружили насмерть замерзших наемников ВСУ

Российские военные обнаружили насмерть замерзших наемников ВСУ под Купянском
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Российские военные обнаружили в Харьковской области насмерть замерзших бразильских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что тела сражавшихся в украинской армии латиноамериканских бойцов были найдены под Купянском, в доме у железнодорожной станции Куриловка. Пять скончавшихся военнослужащих были закутаны в форму других погибших солдат.

Судя по всему, иностранцы жгли костры, чтобы дотянуть до подмоги. Но за ними никто не пришел — и все бойцы скончались от сильного обморожения и голода. Никаких запасов продовольствия у наемников при себе не было, только снаряжение НАТО, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские военные массово сообщают об обнаруженных телах наемников ВСУ, замерзших в подвалах. Среди них были бойцы из Колумбии и других латиноамериканских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы российские города с рухнувшими ценами на аренду жилья

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok