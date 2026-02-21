Реклама

Бывший СССР
20:12, 21 февраля 2026Бывший СССР

В России рассказали об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ

Боец Странник: Российские войска находят в подвалах замерзшие тела наемников ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военные массово сообщают об обнаруженных телах наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), замерзших в подвалах. Деталями поделился глава батальона 352-го полка с позывным «Странник», передают «Известия».

По его словам, у украинской стороны большие проблемы с личным составом. Так что к военным действиям привлекаются наемники из Колумбии и других латиноамериканских стран.

«У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы… их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими», — заметил российский боец.

Ранее наемный солдат ВСУ из Бразилии не выдержал издевательств украинского командования. Его не стало из-за регулярных пыток и избиений.

