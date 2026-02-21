Наемный солдат ВСУ из Бразилии умер в результате издевательств украинского командования

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Наемный солдат ВСУ из Бразилии умер в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребления алкоголя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В публикации говорится, что в подразделениях иностранных наемников главного управления разведки Украины, действующих в Харьковской области, регулярно пытают, избивают солдат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о пытках и гибели российских бойцов в плену на Украине.

Также 5 февраля Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными.

