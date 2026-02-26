Реклама

«Слишком красивая» 20-летняя серийная убийца прославилась в сети

Никита Савин
Фото: @h_svms

В Южной Корее арестовали 20-летнюю серийную убийцу, которая расправилась с двумя молодыми людьми. Об этом сообщает Mothership.

Девушку, известную под именем Ким, арестовали 19 февраля. С декабря 2025 года по февраль 2026-го она подмешала трем мужчинам в напитки смесь седативных веществ. Первый пострадавший провел в коме два дня, но выжил. Двух других спасти не удалось.

Полиция не разглашала информацию о личности арестованной, однако пользователи сети обнаружили страницу девушки в социальных сетях. Сразу же после этого убийца прославилась благодаря красоте. Мужчины начали признаваться ей в любви и выражать сочувствие, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей. Аккаунт Ким, на который до ее ареста было подписано около 200 человек, за считанные дни набрал более 10 тысяч новых подписчиков.

Следователи уже нашли доказательства, что Ким искала в интернете, как составить смертельно опасную смесь препаратов. На первом допросе она заявила, что добавляла пострадавшим лекарства в напитки, «чтобы они уснули после ссоры». В данный момент полиция проверяет, не было ли у Ким других жертв. Мотивы ее преступлений пока не установлены.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.

