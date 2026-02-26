Реклама

03:00, 26 февраля 2026Из жизни

Сосед выстрелил в 18-летнюю невесту во время свадебной церемонии

В Индии сосед выстрелил в невесту на свадьбе из-за неразделенной любви
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Photo For Everything / Shutterstock / Fotodom  

В Индии неизвестный выстрелил в невесту, когда она обменивалась свадебными гирляндами с женихом. Об этом сообщает The Times of India.

Случай произошел в штате Бихар. Молодая пара стояла на сцене перед гостями, когда рядом появился мужчина в маске и открыл огонь по 18-летней Аарти Кумари. Он попал ей в живот и скрылся с места преступления. Из-за громкой музыки гости не сразу поняли, что произошло. Паника началась, когда девушка рухнула, истекая кровью. Перед тем как потерять сознание, она успела сказать родственникам: «Динбандху стрелял в меня».

Позже выяснилось, что нападавший — сосед, который около двух лет преследовал Кумари. Он не мог смириться с тем, что она его отвергла, и из-за неразделенной любви решил расправиться с ней. Ранее из-за его угроз праздничную церемонию уже переносили, но на этот раз родственники надеялись, что все пройдет спокойно.

Невесту сначала доставили в местную больницу, а затем перевели в клинику в Варанаси. Сейчас она находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Полиция ведет поиски стрелка.

Ранее сообщалось, что жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Она подговорила любовника и его друзей притвориться грабителями и напасть на мужчину.

