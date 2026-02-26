Сосед выстрелил в 18-летнюю невесту во время свадебной церемонии

В Индии сосед выстрелил в невесту на свадьбе из-за неразделенной любви

В Индии неизвестный выстрелил в невесту, когда она обменивалась свадебными гирляндами с женихом. Об этом сообщает The Times of India.

Случай произошел в штате Бихар. Молодая пара стояла на сцене перед гостями, когда рядом появился мужчина в маске и открыл огонь по 18-летней Аарти Кумари. Он попал ей в живот и скрылся с места преступления. Из-за громкой музыки гости не сразу поняли, что произошло. Паника началась, когда девушка рухнула, истекая кровью. Перед тем как потерять сознание, она успела сказать родственникам: «Динбандху стрелял в меня».

Позже выяснилось, что нападавший — сосед, который около двух лет преследовал Кумари. Он не мог смириться с тем, что она его отвергла, и из-за неразделенной любви решил расправиться с ней. Ранее из-за его угроз праздничную церемонию уже переносили, но на этот раз родственники надеялись, что все пройдет спокойно.

Невесту сначала доставили в местную больницу, а затем перевели в клинику в Варанаси. Сейчас она находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Полиция ведет поиски стрелка.

