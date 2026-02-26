Реклама

Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

Мирошник: ВСУ увечат пленных РФ черенками о лопат и топорами в секретных тюрьмах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы Украины в состоянии алкогольного опьянения наносят увечья российским пленным черенками от лопат, топорами и ножками от стульев. Об этом сообщается во втором докладе МИД России о секретных тюрьмах посла по особым поручениям ведомства Родиона Мирошника, передает РИА Новости.

Сообщается, что дипломату эти сведения предоставил пострадавший военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России Александр Чикишев, который оказался в украинском плену весной 2025 года.

«У них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») была традиция привязывать нас к яблоне. На полувытянутых руках, так, чтобы стоять на носочках, он (украинский военный с позывным «Якут» — прим. «Ленты.ру») вставлял кляп в рот и по всему телу бил черенком от лопаты, топорищем, хлопушкой, прикладом от автомата, плеткой до потери сознания», — рассказал Чикишев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретные тюрьмы на Украине, в которых пытают людей, финансируют те же лица, которые финансово помогали «летающим тюрьмам» ЦРУ и тюрьме Абу-Грейб в Ираке. Она отметила, что Украина создает и поддерживает тюрьмы, в которых полностью нарушаются нормы Третьей Женевской конвенции.

