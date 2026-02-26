Реклама

05:59, 26 февраля 2026Экономика

Стало известно об угрозе всему миру из-за госдолга США

РИА Новости: Американский госдолг достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Американский госдолг достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году. Об этом говорится в оценке МВФ о состоянии экономики США, передает РИА Новости.

«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году», — отмечается в документе.

В документе также говорится, что подобный уровень представляет угрозу для устойчивости экономики США и мировой экономической системы в целом.

По оценке МВФ, для выхода из сложившейся ситуации США нужен ясный и продуманный план по укреплению бюджетной дисциплины.

Ранее американские инвесторы из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа разработали стратегию «Продай Америку». О, отток капитала из США связан с опасением по поводу безопасности рынка и увеличению госдолга Соединенных Штатов.

