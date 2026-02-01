Реклама

Экономика
05:25, 1 февраля 2026Экономика

Американские инвесторы разработали новую стратегию из-за Трампа

NYT: Инвесторы США разработали стратегию «Продай Америку»
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские инвесторы из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа разработали стратегию «Продай Америку». Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Инвесторы все больше разочаровываются в Соединенных Штатах, о чем свидетельствуют падение доллара, стагнация фондового рынка и рост стоимости государственных заимствований», — говорится в публикации.

По информации издания, отток капитала из США связан с опасением по поводу безопасности рынка и увеличению госдолга Соединенных Штатов.

В первый год Дональда Трампа на посту президента США госдолг страны вырос на 2,25 триллиона долларов. Таким образом, госдолг США достиг 38,5 триллиона долларов. Предыдущий рекорд принадлежит экс-президенту США Джо Байдену: при нем госдолг вырос на 2,1 триллиона долларов.

