Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США

В первый год Трампа госдолг США вырос на $2,25 трлн

В первый год Дональда Трампа на посту президента США госдолг Соединенных Штатов вырос на 2,25 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости на основе подсчетов американского Минфина.

Таким образом, госдолг США достиг 38,5 триллиона долларов.

Предыдущий рекорд принадлежит экс-президенту США Джо Байдену. При нем госдолг вырос на 2,1 триллиона долларов.

Ранее депутат Европейского парламента и лидер фракции «Обновление Европы» Валери Айе предложила использовать госдолг США для давления на американского лидера Дональда Трампа в вопросе Гренландии. По ее словам, Евросоюз также может попытаться надавить на американскую администрацию путем лишения доступа к своему рынку с 450 миллионами потребителей.